Inaugurato il nuovo skatepark della Brianza

Lo scorso sabato 8 maggio è stato inaugurato il nuovo skatepark nella zona del Ciclodromo di via Icmesa, a Meda. L'apertura si è svolta in una giornata dedicata anche ad altre iniziative sportive e di inclusione. La struttura si trova in un'area pubblica della città e rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di skateboard della zona. La cerimonia ha coinvolto alcuni rappresentanti locali e membri della comunità.

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Un nuovo skatepark per la Brianza. Per la precisione a Meda dove è stato inaugurato lo scorso sabato 8 maggio nell'area del Ciclodromo di via Icmesa, in una giornata che ha visto collimare due iniziative per promuovere sport e inclusione.La giornata ha infatti preso il via al mattino con la prima.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brandizzo rinnova la piazza: tra calisthenics e skatepark nuovo poloIl Comune di Brandizzo trasformerà piazza Vittime di Nassiriya in un centro per l’aggregazione e lo sport attraverso un progetto di riqualificazione... Leggi anche: Inaugurato oggi a Vignola il nuovo ambulatorio della Fondazione ANT Argomenti più discussi: Tolentino, festa in zona Sticchi: inaugurato il nuovo skatepark; A Tolentino l’inaugurazione dello skatepark, rinnovato luogo di aggregazione; Lo skatepark diventa realtà; Il nuovo skatepark apre sabato: Percorso condiviso con i ragazzi. Inaugurato a Cagliari il nuovo Skatepark di via PessagnoNuovo Skatepark inaugurato oggi in via Pessagno a Cagliari. La struttura è stata finanziata con fondi comunali (700.000 euro) ed è inserita nell'ambito dell'operazione Grande Villaggio Sportivo Monte ... ansa.it