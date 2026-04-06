Brandizzo rinnova la piazza | tra calisthenics e skatepark nuovo polo

Il Comune di Brandizzo ha approvato un progetto di riqualificazione per piazza Vittime di Nassiriya, con l’obiettivo di trasformarla in un punto di incontro dedicato allo sport e all’aggregazione. La delibera, approvata il 23 marzo 2026, prevede l’installazione di strutture per il calisthenics e un nuovo skatepark. La riqualificazione mira a migliorare gli spazi pubblici e a offrire nuove aree di svago per i cittadini.

Il Comune di Brandizzo trasformerà piazza Vittime di Nassiriya in un centro per l’aggregazione e lo sport attraverso un progetto di riqualificazione approvato dalla Giunta il 23 marzo 2026 con la delibera numero 41. L’intervento prevede il ridisegno di un’area che copre circa 2.000 metri quadrati, concentrando i lavori principali su una superficie di 1.180 metri quadrati situata nel cuore della piazza. L’obiettivo è creare un ambiente inclusivo e attrezzato, capace di accogliere utenti di ogni età, sia per semplici attività motorie che per allenamenti più tecnici. Un polo fitness all’aperto tra calisthenics e sicurezza. L’area ospiterà attrezzature moderne per il benessere fisico, tra cui spiccano una panca Hyperextension e una struttura dedicata al calisthenics, affiancate da barre parallele progettate per essere inclusive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brandizzo rinnova la piazza: tra calisthenics e skatepark nuovo polo Leggi anche: In città sorgerà una galleria urbana: uno skatepark, un’area calisthenics e spazi per murales Leggi anche: In città sorgerà una galleria urbana: con uno skatepark, un’area calisthenics e spazi per murales