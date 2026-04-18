Banca Adria Colli Euganei apre la nuova filiale a Mellaredo di Pianiga

Banca Adria Colli Euganei ha inaugurato una nuova filiale a Mellaredo di Pianiga, lungo via Noalese Sud. Questa apertura fa parte di un piano di espansione territoriale portato avanti dal gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale. La filiale si aggiunge alle altre presenti nella regione e mira a rafforzare i servizi offerti ai clienti locali. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della banca.

Prosegue il percorso di crescita territoriale di Banca Adria Colli Euganei, del gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, che oggi festeggia l’apertura di una nuova filiale a Mellaredo di Pianiga, in via Noalese Sud n. 30, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Veneto e ampliando il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità Leggi anche: Emil Banca apre una filiale a Spilamberto, la quinta nel modenese Contenuti utili per approfondire Il nuova direttore generale di Banca Adria Colli Euganei è TizianoIl nuova direttore generale di Banca Adria Colli Euganei è Tiziano Manfrin. Al suo fianco il vice direttore vicario Lorenzo Contiero e il vice direttore Umberto Perosa, entrambi già di Bancadria. «Ho ... ilgazzettino.it Da gennaio operativa nuova Bcc: nasce la Banca Adria-Colli euganeiPADOVA - Con l'approvazione del progetto di aggregazione tra Banca Adria-Credito Cooperativo del Delta con sede ad Adria e la Banca dei Colli Euganei di Lozzo Atestino da parte della Vigilanza, prende ... ilgazzettino.it