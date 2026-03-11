Sicilia | 600 milioni sbloccati per lavoro e South working

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di stabilità della Regione Sicilia per il triennio 2026-2028, senza proporre impugnazioni. Sono stati sbloccati 600 milioni di euro destinati a progetti di lavoro e iniziative di south working. La decisione riguarda l’intero pacchetto di finanziamenti e interventi previsti dalla legge e non sono stati annunciati cambiamenti o riserve ufficiali.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge di stabilità della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028, senza impugnarla. È la seconda volta consecutiva che l'organo esecutivo centrale non blocca i conti regionali, segnando una netta inversione rispetto al passato. Il presidente Renato Schifani definisce questa decisione come la prova del rigoroso controllo esercitato sulla legittimità finanziaria e dell'impegno per lo sviluppo dell'isola. Confermata così la possibilità di attuare norme fondamentali per l'economia locale, tra cui la decontribuzione per le assunzioni e il South working. Sono stati stanziati 600 milioni di euro fino al 2028 per questi investimenti mirati.