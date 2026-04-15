Schmidt | Isola sull’Arno folle e pericolosa Cubo nero e spallette bianche? C’è chi tifa Juve

Eike Schmidt ha definito l’isola sull’Arno una “follia vera e propria” durante un intervento pubblico. Ha anche commentato la presenza di un cubo nero e spallette bianche, sottolineando che alcune persone sostengono la Juventus. La dichiarazione è stata resa nota oggi a Firenze, in data 15 aprile 2026. La discussione riguarda i rischi e le controversie legate alla presenza e alla gestione di quest’area.

Firenze, 15 aprile 2026 – “L’isola sull’Arno sarebbe una follia vera e propria”. Firmato Eike Schmidt. L’ex direttore degli Uffizi, oggi sui banchi dell’opposizione in Palazzo Vecchio, sorride ironico dopo la recente apertura della soprintendente Antonella Ranaldi all’ipotesi di una piattaforma galleggiante che possa ospitare eventi sul fiume principe della città. https:www.lanazione.itfirenzecronacacubo-nero-xkef4aqe Schmidt, non è un’idea nuova. “Già, la propose anche la sindaca Funaro in campagna elettorale e già mi si drizzarono i capelli in testa. Oggi sono passati due anni e di capelli ne ho meno ma si sono drizzati tutti lo stesso”. Pr oprio un’idea che non le piace? “La trovo fantascientifica, folle.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schmidt: “Isola sull’Arno, folle e pericolosa. Cubo nero e spallette bianche? C’è chi tifa Juve...” Cubo nero, Lista Schmidt: “Comune riapra procedimento amministrativo”. Lettera alla sindaca FunaroFIRENZE – “Ho chiesto formalmente alla sindaca di Firenze di riaprire il procedimento di verifica amministrativa entro trenta giorni in merito all’ex... Leggi anche: Spallette sull'Arno, a difendere i lavori anche la Soprintendente Ranaldi: "Polemica sterile"