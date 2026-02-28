capolona ripartono le aperture di pieve a sietina e pieve del santo di ponina e raddoppiano

A Capolona le chiese di Sietina e del Santo di Ponina hanno riaperto le loro porte dopo un periodo di chiusura, e ora le aperture sono aumentate. Le due pievi, che rappresentano punti di riferimento nel territorio, hanno ripreso le funzioni religiose e sono tornate a essere accessibili alla comunità. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Con questo mese di marzo nel territorio di Capolona ripartono le aperture della Pieve di Sietina e di quella del Santo di Ponina e raddoppiano, infatti sarà possibile visitare le due Pievi in occasione della prima domenica della Fiera di Antiquariato ad Arezzo, sia la domenica mattina dalle ore 9 alle 12,30, sia nel sabato che la precede dalle ore 15 alle 18,30. MARIO FRANCESCONI, Sindaco di Capolona: “Ambiente, arte e cultura sono per noi un volano per l’economia turistica locale quindi vogliamo mettere in mostra i piccoli gioielli del nostro territorio e quest’anno grazie all’aiuto anche del Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

