Il malato muore i parenti picchiano il chirurgo che finisce al Pronto Soccorso | paura a Pozzuoli
A Pozzuoli, un medico dell’ospedale locale è stato aggredito dai parenti di un paziente deceduto, che poi si sono scagliati contro di lui. L’episodio ha provocato timori tra il personale sanitario e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti ospedalieri. La situazione si è conclusa con il medico soccorso dai colleghi e portato in ospedale per le cure.
