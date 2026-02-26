Il malato muore i parenti picchiano il chirurgo che finisce al Pronto Soccorso | paura a Pozzuoli

A Pozzuoli, un medico dell’ospedale locale è stato aggredito dai parenti di un paziente deceduto, che poi si sono scagliati contro di lui. L’episodio ha provocato timori tra il personale sanitario e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti ospedalieri. La situazione si è conclusa con il medico soccorso dai colleghi e portato in ospedale per le cure.