Dall' Adriatico al Tirreno in sella al mitico Ciao | l’impresa goliardica di cavalieri e centaure che sfida il tempo

Da un lato dell'Adriatico, dall'altro del Tirreno, un gruppo di appassionati ha intrapreso un viaggio in sella a un iconico scooter degli anni Sessanta. L'impresa, ricca di spirito goliardico, ha coinvolto cavalieri e centaure che si sono mossi lungo una distanza significativa, sfidando il tempo e le mode. Il rumore caratteristico del motore ha accompagnato l'intera avventura, richiamando ricordi di libertà e di storie condivise nel corso degli anni.

C’è un rumore che per intere generazioni ha significato una cosa sola: libertà. È il ronzio metallico del ‘Ciao’ Piaggio, quel sommesso scoppiettio che non promette velocità, ma garantisce storie. Dopo l’epica impresa della “MarCiao su Roma”, i dodici goliardi di Predappio – gli stessi ‘folli’.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari sogna l’impresa sulle strade di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della... Leggi anche: Dall’officina al web: l’impresa livornese sfida i colossi online Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dall'Adriatico al Tirreno in sella al mitico Ciao: l’impresa goliardica di cavalieri (e centaure) che sfida il tempo; Gaeta e Tisno: un legame secolare tra le sponde dell’Adriatico e del Tirreno.; Stazioni di ricarica sull'A24: 20 nuovi punti per auto elettriche; Paolo Turbolento Tagliacarne, imprenditore a pedali. Dall’Adriatico al Tirreno, torna la Settimana Verde: 130 eventi per il futuro del Pianeta.Dal 10 al 22 aprile torna la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia (AMI), l’iniziativa nazionale dedicata all’ambiente e alla sostenibilità giunta alla quarta edizione. Quest’anno saranno 130 le ... corriereadriatico.it Dall’Adriatico al Tirreno, torna la Settimana Verde: 130 eventi per il futuro del Pianeta. in 15 regioni studenti e volontari ripuliscono l’ItaliaDal 10 al 22 aprile torna la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia (AMI), l’iniziativa nazionale dedicata all’ambiente e alla sostenibilità giunta alla quarta edizione. Quest’anno saranno 130 le ... leggo.it L’ABISSO DELLE ANIME PERDUTE di Luca Locarno Quando James riapre gli occhi in un ospedale di Termoli, ricorda solo la voce di sua figlia, ma Hope è svanita. L’unica pista lo trascina dall’Adriatico alle piogge di Seattle, dove “l’Abisso” - - facebook.com facebook