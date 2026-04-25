Dall' Adriatico al Tirreno in sella al mitico Ciao | l’impresa goliardica di cavalieri e centaure che sfida il tempo

Da forlitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un lato dell'Adriatico, dall'altro del Tirreno, un gruppo di appassionati ha intrapreso un viaggio in sella a un iconico scooter degli anni Sessanta. L'impresa, ricca di spirito goliardico, ha coinvolto cavalieri e centaure che si sono mossi lungo una distanza significativa, sfidando il tempo e le mode. Il rumore caratteristico del motore ha accompagnato l'intera avventura, richiamando ricordi di libertà e di storie condivise nel corso degli anni.

C’è un rumore che per intere generazioni ha significato una cosa sola: libertà. È il ronzio metallico del ‘Ciao’ Piaggio, quel sommesso scoppiettio che non promette velocità, ma garantisce storie. Dopo l’epica impresa della “MarCiao su Roma”, i dodici goliardi di Predappio – gli stessi ‘folli’.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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