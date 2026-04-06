Dalla Brianza agli Usa in sella a una Indian | Paola l' avvocata che ha creato l' inno mondiale delle bikers

Paola Molgora, avvocata di 53 anni originaria della Brianza, è nota per la sua passione per le motociclette Indian Motorcycle. Ha creato un inno mondiale dedicato alle bikers, diventando un punto di riferimento per le motociclisti che condividono l’amore per il marchio. La sua attività si estende dall’Italia agli Stati Uniti, dove ha portato avanti il suo impegno nel mondo delle moto e delle biker community.

Avvocato, brianzola e cuore musicale delle motocicliste targate Indian Motorcycle. Paola Molgora, 53 anni, è una legale, ma soprattutto una appassionata delle iconiche moto Indian e oggi punto di riferimento per le bikers della Brianza e di tutto il mondo, legate al brand: è lei infatti ad aver. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Cartoline dalla Brianza. Arcore, Villa Borromeo. Foto del nostro lettore Roberto Manzato. facebook