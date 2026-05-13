In Romania, il governo è stato sfiduciato dopo un'alleanza tra l’estrema destra e i socialdemocratici, portando alla caduta dell’esecutivo. George Simion, leader di un movimento di destra e alleato di un esponente politico italiana, ha unito le forze con membri di un partito di centrosinistra. La motivazione ufficiale riguarda le misure di riforma delle aziende pubbliche, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche.

Questo articolo sulla Romania è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Oltre a essere strategica per l’Alleanza atlantica, la Romania ha un posto speciale nell’Unione europea: è la sua soglia orientale, affacciata com’è sul Mar Nero e confinante, oltre che con Stati membri come l’Ungheria, anche con l’Ucraina. Nel 2024 l’ascesa del filorusso Calin Georgescu era stata un terremoto per Bruxelles, quartier generale della Nato e dell’Ue, e le scosse di assestamento erano proseguite con l’annullamento delle elezioni presidenziali, fino all’esclusione di Georgescu stesso. Un nuovo ciclo elettorale un anno fa ha portato alla presidenza Dan, l’ex sindaco di Bucarest, europeista per fede e curriculum (come matematico ha studiato all’École normale supérieure di Parigi per poi fondarne una versione bucarestina).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Romania l’estrema destra ha fatto cadere il governo insieme ai socialdemocratici. Ma il motto rimane: «keep calm»

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