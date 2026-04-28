Romania il patto shock tra PSD e destra estrema scuote l’Europa

In Romania, il Partito Social Democrat ha firmato un accordo con il partito di estrema destra AUR a Bucarest. Questa alleanza tra i due schieramenti ha suscitato reazioni a livello europeo, in particolare all’interno del gruppo S&D a Bruxelles, che si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questa intesa. La notizia ha attirato l’attenzione sulla scena politica romena e sui possibili sviluppi futuri.

? Cosa sapere Il PSD ha stretto un patto con l'estrema destra AUR a Bucarest.. L'accordo tra socialisti e radicali mette in crisi il gruppo S&D a Bruxelles.. Lunedì scorso a Bucarest il PSD ha stretto un patto con l’estrema destra AUR, rovesciando Ilie Bolojan e la coalizione centrista per scatenare una crisi di credibilità senza precedenti tra i socialisti europei. La mossa improvvisa dei socialdemocratici rumeni ha colpito duramente le strutture di Bruxelles, dove la sinistra ha passato anni a criticare il Partito Popolare Europeo per le alleanze con i movimenti radicali. Ora, l’accusa di aver legittimato le forze che si era impegnata a isolare ricade proprio sulla sinistra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romania, il patto shock tra PSD e destra estrema scuote l’Europa Notizie correlate Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com Sardegna, terremoto nel Psd’Az: Solinas sfida i blocchi e scuote il partitoA meno di due mesi dalle consultazioni amministrative previste per il 7 e l’8 giugno nei 149 comuni della Sardegna, la politica regionale vive un... Contenuti e approfondimenti Sospendere il Patto, ecco il muro europeo alla richiesta italianaDopo la riforma le regole sui bilanci si possono mettere in pausa. Ma serve una recessione europea, come con il Covid e il via libera degli altri Paesi ... repubblica.it Meloni si convinca che per andare avanti deve chiedere la sospensione del Patto di StabilitàTre eventi impattano fortemente sulle sorti dell’economia italiana e sul governo di Giorgia Meloni in evidente stato di shock. Il primo è l’effetto delle normative europee sull’automotive. Nonostante ... milanofinanza.it