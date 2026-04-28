In Romania, una mozione di sfiducia ha ottenuto il sostegno di forze politiche di orientamenti opposti, tra cui il centrosinistra e l’estrema destra. La mozione è rivolta al governo, che guida con un orientamento europeista. Se approvata, potrebbe portare a nuove elezioni nel paese. La situazione politica si sta sviluppando in modo rapido e coinvolge diversi schieramenti.

La crisi di governo in Romania iniziata una settimana fa ha avuto un nuovo sviluppo. Il partito Social Democratico (PSD), che aveva innescato la crisi uscendo dalla coalizione di governo e togliendo il suo appoggio al primo ministro Ilie Bolojan, ha detto che presenterà una mozione di sfiducia insieme al principale partito di estrema destra, l’Alleanza per l’unità dei romeni (AUR). Il PSD è un partito di centrosinistra ma ha posizioni conservatrici su molte questioni. La mozione potrebbe essere votata nei prossimi giorni e ha buone possibilità di essere approvata. È una notizia importante perché la coalizione guidata da Bolojan, europeista, si era formata proprio per contrastare AUR e altri partiti di estrema destra ed euroscettici, che da anni sono in crescita.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La mozione di sfiducia che ha messo d’accordo il centrosinistra e l’estrema destra, in Romania

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