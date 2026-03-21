Un nuovo studio rivela che su 56 eyeliner acquistati online, più della metà dei prodotti superano i limiti di sicurezza per il contenuto di piombo. Questa sostanza, presente in alcune confezioni, rappresenta un rischio per la salute e si trova in diverse marche di cosmetici. Il risultato mette in evidenza la presenza di materiali potenzialmente dannosi in prodotti di uso quotidiano.

Sfiorare con una linea sottilissima lo sguardo davanti allo specchio, far brillare gli occhi prima di uscire o rafforzare l’ espressione con un tratto nero deciso: quel gesto di coccola quotidiana può, inaspettatamente, nascondere un pericolo invisibile e subdolo. Una recente inchiesta condotta da Pure Earth, un’ organizzazione internazionale impegnata nella salute pubblica e nel contrasto all’ avvelenamento da piombo, ha acceso un faro inquietante su questo atto di bellezza tanto diffuso. Su 56 eyeliner tradizionali, noti come kohl, kajal o surma, spesso acquistati online tramite piattaforme come Amazon, Etsy, eBay e TikTok Shop, più della metà presenta livelli di piombo ben superiori a quelli considerati accettabili dalle autorità sanitarie statunitensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione al piombo nascosto nell’eyeliner: su 56 prodotti venduti online, più della metà supera il limite di sicurezza”: l’allarme nel nuovo studio

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