In Italia muoiono già più lupi di quanti se ne potrebbero abbattere legalmente | 190 in soli quattro mesi
Nei primi quattro mesi del 2026, in Italia sono stati registrati 190 decessi di lupi, principalmente a causa di investimenti stradali e bracconaggio. In diverse regioni si sono superate le quote di abbattimento autorizzate, stabilite per contenere i conflitti tra fauna selvatica e attività umane. I numeri indicano una mortalità superiore a quella prevista dalle normative per la gestione della popolazione di questi animali.
Nei primi 4 mesi del 2026 sono già morti 190 lupi in Italia, soprattutto per investimenti stradali e bracconaggio: in molte regioni superate anche le quote di abbattimento teoriche calcolate per ridurre i conflitti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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