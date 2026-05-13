In Italia muoiono già più lupi di quanti se ne potrebbero abbattere legalmente | 190 in soli quattro mesi

Nei primi quattro mesi del 2026, in Italia sono stati registrati 190 decessi di lupi, principalmente a causa di investimenti stradali e bracconaggio. In diverse regioni si sono superate le quote di abbattimento autorizzate, stabilite per contenere i conflitti tra fauna selvatica e attività umane. I numeri indicano una mortalità superiore a quella prevista dalle normative per la gestione della popolazione di questi animali.

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