In fondo al discorso c’è la proprietà del club

Da justcalcio.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia recente dai nostri colleghi spagnoli rivela che, in una discussione sulla gestione di un club sportivo, si è parlato principalmente della proprietà dell’entità. Secondo quanto riportato da Marca, fonte autorevole nel settore, si è concentrata l’attenzione sulla questione della proprietà, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni più ampie riguardanti le strutture di gestione delle società sportive.

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2026-05-13 11:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: 1. La Baronessa di Staël era un nemico di Napoleone Bonaparte (un antico re francese). Un giorno qualcuno lo descrisse come ‘ idiota ‘. Lei rispose: “Una persona che ha fatto quello che non è stupida”. Lo stesso si potrebbe dire, reciprocamente, del rapporto tra Florentino Pérez e la stampa. 2. Ogni discorso è dato per una ragione e perché qualcuno ascolti. Il discorso di ieri è stato un tipico discorso di crisi: Si designa un nemico esterno – o più – e si esige che i ranghi siano serrati e che la bandiera sia difesa al legionario, a torto o a ragione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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