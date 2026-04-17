Al-Hilal cambia proprietà | il principe Alwaleed acquista il club

Il club di calcio Al-Hilal ha cambiato proprietà dopo che il Public Investment Fund ha trasferito la maggioranza delle quote alla Kingdom Holding Company, controllata dal principe Alwaleed Bin Talal. La cessione è stata annunciata recentemente e porta a una modifica nella gestione del team, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi dell’operazione. La nuova proprietà assume così il controllo diretto dell’asset sportivo.

Il Public Investment Fund ha ceduto la maggioranza dell’Al-Hilal alla Kingdom Holding Company, guidata dal principe Alwaleed Bin Talal. L’operazione economica, che riguarda il 70% delle quote della società saudita, si attesta su un valore di circa 373 milioni di dollari, ovvero 1,4 miliardi di riyal. Il passaggio di proprietà segna una svolta per il club di Riyadh, attualmente impegnato nella corsa per la Saudi Pro League. La squadra, che vanta un palmarès di 19 trofei nazionali — di cui sei conquistati a partire dal 2017 — vede sulla panchina Simone Inzaghi. La rosa è stata costruita con investimenti massicci, culminati con l’arrivo di Karim Benzema durante la scorsa sessione invernale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Al-Hilal cambia proprietà: il principe Alwaleed acquista il club Notizie correlate Al-Hilal cambia volto: arriva il colosso Kingdom Holding e il sogno RonaldoUn massiccio spostamento di capitali sta ridisegnando i confini del calcio mondiale, con la Kingdom Holding Company che si prepara a rilevare il 70%... Benzema Al Hilal, la stella francese si presenta: «Questo club è il Real Madrid d’Asia!»Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al-Hilal venduto per 317 milioni di euro dal fondo PIF alla Kingdom Holding Company del principe saudita Bin Talal, Simone Inzaghi sempre più in bilico; Il PIF cede la maggioranza dell'Al Hilal di Inzaghi ed esce da uno dei quattro grandi club sauditi; Rimpasto all'Al-Hilal: PIF dice addio, ecco chi è il nuovo proprietario; Tomas Palacios cambia agente: è un procuratore vicino al mondo Inter. Al-Hilal venduto per 317 milioni di euro dal fondo PIF alla Kingdom Holding Company del principe saudita Bin Talal, Simone Inzaghi sempre più in bilicoCambio di proprietà per la squadra allenata dal tecnico italiano ex Inter e Lazio. Cambio di proprietà per l'Al-Hilal. La squadra allenata da Simone Inzaghi è stata venduta per il 70% delle quote dal ... calciomercato.com Il PIF cede la maggioranza dell’Al Hilal di Inzaghi ed esce da uno dei quattro grandi club sauditiKingdom Holding Company ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 70% dell'Al Hilal con il Fondo di investimento pubblico che avrà una quota più ... fanpage.it L’ex allenatore di Inter e Lazio esclude, per ora, l’ipotesi di diventare ct dell’Italia e spiega perché ha scelto l’Al-Hilal: “All’Inter anni belli ma stressanti, avevo bisogno di cambiare” - facebook.com facebook