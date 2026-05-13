In città parte la mobilità notturna | la prima di Gimo è una gran festa Ma la vera sfida è sui passeggeri

Nella serata di ieri, la città ha accolto con entusiasmo la prima corsa del nuovo servizio di mobilità notturna, chiamato “Gimo”. La partenza ha attirato molte persone che hanno partecipato alla celebrazione. Tuttavia, il vero banco di prova sarà il numero di passeggeri che sceglieranno di utilizzare regolarmente questa iniziativa. La prima corsa si è svolta senza intoppi e ha visto una buona partecipazione.

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Perugia, 13 maggio 2026 – C’è stata una gran festa l’altra sera per la prima corsa di “ Gimo ” – che in perugino significa “andiamo” – l’ autobus notturno che dalle 22,30 alle 5 del mattino, con quattro linee diverse collegherà tutte le sere (domenica esclusa) i principali quartieri della città al centro storico. Un’operazione attesa da 8 anni – la prima sperimentazione durò meno di 24 mes i, negli anni 2016, ’17 e ’18 – che la sinistra cittadina ha voluto ad ogni costo, mettendo sul piatto una quantità importante di soldi: oltre 228 mila euro, con Adisu, che contribuisce con 80 mila. Il Comune promette comunque che Gimo non andrà a incidere sul prolungamento notturno del minimetrò che a Palazzo dei Priori è costato circa 200 mila euro per il periodo settembre 2025 – gennaio 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In città parte la mobilità notturna: la prima di Gimo è una gran festa. Ma la vera sfida è sui passeggeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perugia, verso la riattivazione del servizio di mobilità notturna "Gimo"Il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza Ermenegildi Zurlo, Falistocco e Mazzanti A Perugia... Perugia, riparte il servizio Gimo: 4 linee per la mobilità notturna? Cosa sapere A Perugia riparte l'11 maggio il servizio Gimo con quattro linee notturne. Argomenti più discussi: In città parte la mobilità notturna: la prima di Gimo è una gran festa. Ma la vera sfida è sui passeggeri; A Perugia la prima corsa di Gimo, gli studenti: Così possiamo vivere la città in sicurezza -; Progetto Gimo, la festa all'arrivo del primo autobus notturno. Ferdinandi: Una città più viva, sicura e accessibile; Riparte Gimo: Da oggi Perugia torna a vivere anche di notte. Italiani, qual è la parola della vostra regione che fuori da lì sembra un'altra lingua? reddit Gimo, i sindacati: una guardia giurata a bordo dei bus notturni ow.ly/i1Jp106yaoG #tuttoggi #Perugia #Politica x.com A Perugia la prima corsa di Gimo, gli studenti: «Così possiamo vivere la città in sicurezza»«Per vivere il centro anche la notte in sicurezza, rispettando l’ambiente e senza scomodare i genitori con l’auto per farsi venire a prendere». La mobilità notturna di Perugia è tornata: le quattro nu ... umbria24.it