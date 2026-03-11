Perugia verso la riattivazione del servizio di mobilità notturna Gimo

A Perugia il servizio di mobilità notturna “Gimo” si prepara a tornare attivo dopo l’approvazione dell’ordine del giorno in consiglio comunale. La decisione è stata presa con 18 voti favorevoli e 10 astenuti, su proposta dei consiglieri di maggioranza Ermenegildi Zurlo, Falistocco e Mazzanti. La riattivazione del servizio è ora in fase di valutazione finale.

Il consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza Ermenegildi Zurlo, Falistocco e Mazzanti A Perugia si va verso la riattivazione del servizio di mobilità notturna "Gimo". Il Consiglio comunale ha approvato con 18 voti favorevoli e 10 astenuti l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza Ermenegildi Zurlo, Falistocco e Mazzanti. Infatti, il servizio "Gimo-Giovani in mobilità", promosso dal sindacato studentesco Udu Perugia è stato attivo inizialmente in fase sperimentale nell'aprile 2016, poi strutturato annualmente nel 2017 e interrotto a metà 2018. Questo, come si legge... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it