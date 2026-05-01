Perugia riparte il servizio Gimo | 4 linee per la mobilità notturna

A Perugia, dall’11 maggio torna il servizio Gimo con quattro linee dedicate alla mobilità notturna. L’operazione ha un costo complessivo superiore ai 228 mila euro, coperti in parte dal Comune e in parte da un contributo di Adisu. La ripresa del servizio riguarda la gestione delle corse durante le ore notturne, garantendo collegamenti tra diverse zone della città. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane.

? Cosa sapere A Perugia riparte l'11 maggio il servizio Gimo con quattro linee notturne.. L'investimento supera i 228 mila euro tra Comune e contributo di Adisu.. Lunedì 11 maggio riparte a Perugia il servizio Gimo, la mobilità notturna che collegherà il centro storico ai quartieri e ai poli universitari con autobus attivi tra le 22 e le 5 del mattino. La decisione, annunciata giovedì durante un incontro ufficiale a Palazzo dei Priori, segna il ritorno di un sistema di trasporto fondamentale per la vita della città. Il progetto, denominato Giovani in mobilità, prevede l’impiego di quattro linee specifiche, identificate come NB1, NB2, NB3 e NB4, pensate per garantire spostamenti fluidi tra la periferia e l’acropoli nelle ore più tarde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, riparte il servizio Gimo: 4 linee per la mobilità notturna Notizie correlate Leggi anche: Perugia, riparte il servizio di mobilità notturna: da maggio torna "Gimo" Perugia, verso la riattivazione del servizio di mobilità notturna "Gimo"Il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza Ermenegildi Zurlo, Falistocco e Mazzanti A Perugia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Perugia, riparte il servizio di mobilità notturna: da maggio torna Gimo; Riparte la mobilità notturna pubblica di Perugia; Perugia, riparte Gimo: dall’11 maggio torna la mobilità notturna -; Perugia, centro e periferie diventano vicini per gli studenti: torna Gimo. Perugia, riparte Gimo: dall’11 maggio torna la mobilità notturnaTona Gimo: quattro linee fino alle 5 del mattino, collegamenti tra centro e periferie e una fase sperimentale fino a fine 2026 ... umbria24.it Riparte la mobilità notturna pubblica di PerugiaDall'11 maggio riprende il progetto GI.MO: quattro linee di autobus operative dal lunedì al sabato tra le 22 e le 5 ... rainews.it Perugia avanti nella serie! Vittoria 3-0 contro la Lube in Gara 1! sirsafetyperugia.it/new/finali-scu… #BlockDevils x.com Perugia (1977/78) - facebook.com facebook