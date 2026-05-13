In Canada, è stata annunciata una serie di modifiche sulla nuova Mercedes, destinate a essere applicate prima della gara di Montreal. Queste modifiche riguardano tre aspetti tecnici dell’auto, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in pista. La squadra ha comunicato che gli aggiornamenti sono stati progettati per ottimizzare l’aerodinamica e la gestione della vettura. La presenza di queste modifiche potrebbe influire sulla competitività del team durante il prossimo evento.

Il GP del Canada in arrivo sarà solo la quinta gara del Mondiale, ma potrebbe essere un GP estremamente importante dal punto di vista tecnico. La Mercedes, infatti, la squadra leader del campionato, varerà il primo importante pacchetto di sviluppi per rispondere a McLaren e Ferrari, che si sono presentate profondamente evolute a Miami. Le Frecce d’argento in Florida si sono difese bene, cedendo nella Sprint vinta da Lando Norris, ma vincendo con Kimi Antonelli nella gara della domenica. Ma ora è il loro turno e le W17 a Montreal presenteranno aggiornamenti con cui potrebbero aumentare il vantaggio in classifica, che vede già Antonelli e George Russell nettamente al comando.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Canada una nuova Mercedes: le tre modifiche all'auto che potrebbero mandare in fuga Kimi Antonelli

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A maggior ragione quindi bisogna temere Russell in Canada e, aggiungo che quello che più aspetto è l'adattamento agli aggiornamenti, da parte di Kimi, che AMG porterà: sarà lo stesso Kimi, migliorerà ulteriormente oppure sarà lui a prendere il posto di Geo x.com

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