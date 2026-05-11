Allerta meteo gialla per mareggiate in Toscana i comuni coinvolti

Una perturbazione di origine atlantica continua a portare nuvole e pioggia sulla Toscana, con correnti umide che favoriscono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per mareggiate, interessando diversi comuni lungo la costa. L'allerta resterà in vigore fino alla serata e riguarda principalmente le zone più esposte agli effetti delle onde alte e delle mareggiate. Le autorità invitano alla massima attenzione e al rispetto delle indicazioni fornite.

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Firenze, 11 maggio 2026 – Un flusso di correnti umide mantiene tempo instabile sulla Toscana. Per la giornata di martedì 12 maggio la Sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la costa centro settentrionale, con validità fino alle 12 di martedì. https:www.lanazione.itvideometeo-toscana-unaltra-settimana-instabile-le-previsioni-del-consorzio-lamma-w2hoe1rt Confermata per oggi l’allerta di codice giallo, emessa nella giornata di domenica, sulle zone di nord ovest della Toscana per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per il rischio vento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta meteo gialla per mareggiate in Toscana, i comuni coinvolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvoltiFirenze, 5 maggio 2026 – L’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana va avanti. Leggi anche: Maltempo in Toscana: rischio mareggiate, allerta gialla prolungata a martedì 12 Argomenti più discussi: Domenica rovinata dal maltempo: allerta gialla per temporali; Scatta l'allerta meteo per Monza e Brianza, in arrivo forti temporali; Previsioni meteo, martedì 5 maggio allerta gialla a Livorno e provincia per rischio idrogeologico e temporali; Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord. #Meteo Instabilità al Centro-Nord e tempo sereno al Sud. Oggi #allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare. x.com Aggiornamento Stazione Meteo reddit Allerta meteo gialla per mareggiate in Toscana, i comuni coinvoltiLa Protezione civile ha prolungato l’allerta in vigore. Rischio fino a mezzogiorno di martedì sulla costa centro-settentrionale ... lanazione.it