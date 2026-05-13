In 6 mesi 3.600 chiamate per la droga dello stupro | smantellato il vertice

In sei mesi, le forze dell’ordine hanno ricevuto circa 3.600 telefonate riguardanti casi di droga dello stupro. Le indagini hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre cinque. L’attività investigativa è iniziata con una lite e ha portato alla scoperta di un giro di spaccio che coinvolgeva festini, ricatti, violenze, estorsioni e prostituzione a livello provinciale.

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L’INDAGINE. Arresto e 5 denunce dei carabinieri di Gandino. Partendo da una lite, scoperto un giro di spaccio provinciale a base di festini, ricatti, violenze, estorsioni e prostituzione. Una lite in casa per un debito di droga ha fatto scattare un’articolata indagine che, a distanza di un anno, ha permesso di smantellare un vasto giro di spaccio di «Mdpv», acronimo che sta per «metilenediossipirovalerone», ma che è più tristemente nota come «droga dello stupro», in tutta la Bergamasca. Si tratta di una sostanza stupefacente chimica e potentissima, relativamente recente per diffusione e molto cara – si arriva anche a 150 euro al grammo –, oltre che con conseguenze piuttosto gravi chi la assume (deliri, allucinazioni, riduzione dei freni inibitori, stato confusionale).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In 6 mesi 3.600 chiamate per la droga dello stupro: smantellato il vertice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Chili di droga smistati con un walkie talkie: smantellato il supermarket dello spaccio I braccialetti che scoprono la droga dello stupro arrivano a CasaranoVenerdì 20 marzo, al Mercato Coperto, la sezione locale dell’associazione Fidapa Bpw consegnerà gratuitamente i test per il controllo delle bevande... Temi più discussi: Offerte fibra con chiamate incluse: 3 tariffe di maggio 2026; Garlasco, i tabulati che smentiscono Sempio: In 8 mesi chiamò casa Poggi solo poco prima dell’omicidio; Aumenti TIM su fisso e mobile in arrivo a maggio e giugno 2026:; Chiamate da cellulare anonimo: così si scopre l'autore. Problema strano con chiamate in roaming reddit Ottimizzazione dello schermo Google(TG:e10838).wlx - Results on X | Live Posts & Updates x.com In 6 mesi 3.600 chiamate per la droga dello stupro: smantellato il verticeArresto e 5 denunce dei carabinieri di Gandino. Partendo da una lite, scoperto un giro di spaccio provinciale a base di festini, ricatti, violenze, estorsioni e prostituzione. ecodibergamo.it Suicidio. In 6 mesi 3.700 chiamate a Telefono Amico, +37% rispetto al 2022Il 29% delle richieste di aiuto ha riguardato gli under 26, il 16% la fascia di età tra i 46 e i 55 anni. Per la prevenzione è fondamentale prendersi cura di se stessi, spiega il Telefono Amico. Lo ... quotidianosanita.it