Chili di droga smistati con un walkie talkie | smantellato il supermarket dello spaccio
Nella zona di Giugliano, nel Napoletano, i carabinieri hanno smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di droga. Le consegne e le vendite avvenivano tramite l’uso di walkie talkie, che permettevano di coordinare gli spostamenti e le transazioni. Durante le operazioni sono stati arrestati un uomo e una donna coinvolti nell’attività illecita. La rete di distribuzione comprendeva diverse persone e si estendeva su più aree della città.
Consegne e vendite di droga coordinate con i walkie talkie. Accade a Giugliano, nel Napoletano, dove un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri. L'appartamento di lei, 32 anni e incensurata, a Varcaturo, era utilizzato come deposito. L'uomo, 45 anni smistava gli ordini dei clienti.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Ordini e vendite di droga coordinate con i walkie talkie: arrestata coppia
Giugliano in Campania: Il business plan di un uomo e una donna. Consegne e vendite di droga coordinate con i walkie talkieDroga come un’azienda: logistica, contabilità e comunicazioni via radio Un business plan anche nello spaccio.