Chili di droga smistati con un walkie talkie | smantellato il supermarket dello spaccio

Nella zona di Giugliano, nel Napoletano, i carabinieri hanno smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di droga. Le consegne e le vendite avvenivano tramite l’uso di walkie talkie, che permettevano di coordinare gli spostamenti e le transazioni. Durante le operazioni sono stati arrestati un uomo e una donna coinvolti nell’attività illecita. La rete di distribuzione comprendeva diverse persone e si estendeva su più aree della città.