I braccialetti che scoprono la droga dello stupro arrivano a Casarano

A Casarano sono arrivati i braccialetti in grado di rilevare la presenza di droga nel sangue. Basta indossarli al polso e, versando una goccia del proprio drink, si può verificare immediatamente se è stata aggiunta sostanza stupefacente. Il dispositivo è stato presentato come uno strumento di sicurezza per chi frequenta locali pubblici.

Venerdì 20 marzo, al Mercato Coperto, la sezione locale dell’associazione Fidapa Bpw consegnerà gratuitamente i test per il controllo delle bevande in chiusura dell’evento “Fotografa il Rispetto” CASARANO - Portalo al polso, versaci una goccia del tuo drink e scoprirai se qualcuno ci ha messo la droga dello stupro. La Fidapa Bpw Italy, sezione di Casarano, distribuirà gratuitamente al pubblico questi braccialetti venerdì 20 marzo alle 17.30 presso il Mercato Coperto, in chiusura dell’evento “Fotografa il Rispetto”. Uno strumento concreto di prevenzione individuale contro il Drink Spiking, la pratica di adulterare le bevande altrui a insaputa della vittima, che vuole anche accendere un faro sulla cultura del rispetto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Droga dello stupro, farmacie di Venezia distribuiscono 2500 braccialetti monouso per testare i drink per Ghb e ketaminaIn cento farmacie veneziane distribuiti 2500 braccialetti che rilevano Ghb e ketamina nei drink. Leggi anche: "Venite, c'è una lite": rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della droga