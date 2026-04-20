Ravanusa sul tetto d’Italia la Pro Sport conquista ancora la Coppa nazionale nel calcio balilla paralimpico

La squadra di calcio balilla paralimpico di Ravanusa ha vinto la Coppa Italia 2026 durante la competizione tenutasi a Besozzo, in provincia di Varese. La vittoria conferma il ruolo di rilievo della formazione siciliana nel panorama nazionale di questa disciplina. La finale ha visto confrontarsi diverse squadre provenienti da tutto il paese, con la Pro Sport Ravanusa che si è imposta in modo deciso.

La Pro Sport Ravanusa si conferma protagonista assoluta del calcio balilla paralimpico italiano e conquista la Coppa Italia 2026 al termine di una competizione intensa disputata a Besozzo, in provincia di Varese. Un successo che arriva dopo quello ottenuto l’anno precedente e che consolida la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Calcio balilla paralimpico, Pro Sport Ravanusa alla finale nazionaleLa Pro Sport Ravanusa parteciperà alla finale della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico dal 17 al 19 aprile a Besozzo, in provincia di Varese. Pro Sport Ravanusa ancora protagonista, La Greca guida il movimento paralimpico nazionaleAi campionati italiani assoluti indoor di Ancona, Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna hanno conquistato sei medaglie complessive: quattro ori e due...