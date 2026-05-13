In 30 anni vince per 18 volte alla stessa lotteria | Il mio grande successo resta mia moglie

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In trent’anni, un uomo ha vinto la stessa lotteria 18 volte. Recentemente, ha ottenuto un premio di 50 mila dollari in Idaho. Tra le sue vittorie, ha spesso citato come “il suo grande successo” la moglie. La sua storia è stata riportata dai media locali, che hanno messo in evidenza questa serie di successi ripetuti nel tempo. La sua vittoria più recente è stata annunciata nei giorni scorsi.

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Il caso di Robert Bevan che nei giorni scorsi ha portato a casa l’ennesimo premio alla lotteria dell'Idaho con un assegno a 50mila dollari. Non ha mai centrato il primo premio da un milione ma per 18 volte sempre vinto qualcosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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