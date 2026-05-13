In 30 anni vince per 18 volte alla stessa lotteria | Il mio grande successo resta mia moglie

In trent’anni, un uomo ha vinto la stessa lotteria 18 volte. Recentemente, ha ottenuto un premio di 50 mila dollari in Idaho. Tra le sue vittorie, ha spesso citato come “il suo grande successo” la moglie. La sua storia è stata riportata dai media locali, che hanno messo in evidenza questa serie di successi ripetuti nel tempo. La sua vittoria più recente è stata annunciata nei giorni scorsi.

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