Un’azienda ha annunciato di aver firmato un accordo per essere sponsor principale del Red Valley Festival, uno degli eventi musicali più importanti in Italia. La manifestazione si terrà dal 13 al 15 agosto 2026 a Olbia, in Sardegna. La collaborazione riguarda il progetto di Air Action Vigorsol, che diventa il Title Sponsor dell’evento. La notizia è stata divulgata attraverso una comunicazione ufficiale dell’azienda coinvolta.

“SBAM firma il progetto che vede Air Action Vigorsol protagonista come Title Sponsor del Red Valley Festival, uno dei principali eventi musicali italiani, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 a Olbia (Sardegna). Il progetto integra creatività, contenuti e attivazioni per costruire una presenza del brand che si sviluppa prima, durante e dopo il festival. L’obiettivo è quello di ingaggiare la Gen Z, mettendo in relazione l’identità fresca, imprevedibile e non convenzionale di Air Action Vigorsol con l’energia vulcanica e l’immaginario del festival”. E’ quanto si legge in una nota. “L’operazione nasce dalla visione che da sempre guida Air Action Vigorsol: Keep it fresh – continua – Un invito a essere sé stessi, a far emergere tutte le proprie sfaccettature, a liberare la propria self-expression e le proprie passioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Sbam firma progetto per Air Action Vigorsol

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Imprese, SBAM vince la gara per la comunicazione di ScrignoScrigno, azienda italiana leader nella produzione di porte e soluzioni per interni che integrano eccellenza tecnica, design e innovazione, affida a...

Leggi anche: Un progetto faraonico, 200 milioni per rifare il Fellini: nuovo terminal, 1.500 parcheggi, air park e discoteca

Temi più discussi: Jakala, SBAM firma la campagna Air Action Vigorsol per il Red Valley Festival; Air Action Vigorsol è Title Sponsor del Red Valley Festival con un progetto creativo firmato da SBAM; Air Action Vigorsol è Title Sponsor del Red Valley Festival con un progetto creativo firmato da Sbam.

Imprese, Sbam firma progetto per Air Action VigorsolSBAM firma il progetto che vede Air Action Vigorsol protagonista come Title Sponsor del Red Valley Festival, uno dei principali eventi musicali italiani, in ... lapresse.it

Air Action Vigorsol è Title Sponsor del Red Valley Festival con un progetto creativo firmato da SbamSbam firma il progetto che vede Air Action Vigorsol protagonista come Title Sponsor del Red Valley Festival, uno dei principali eventi musicali italiani, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 a Olbia ... engage.it