Imprese SBAM vince la gara per la comunicazione di Scrigno

L'azienda italiana specializzata in porte e soluzioni per interni ha affidato a SBAM la gestione della propria comunicazione. La gara si è conclusa con successo, portando l'agenzia a ottenere il contratto. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo o sui motivi della scelta.

Scrigno, azienda italiana leader nella produzione di porte e soluzioni per interni che integrano eccellenza tecnica, design e innovazione, affida a SBAM la gestione della comunicazione creativa del brand, con un focus strategico su social media, influencer marketing e sviluppo di contenuti capaci di rafforzare la presenza digitale del marchio e il suo tono di voce. Nel corso del 2025 Scrigno ha inaugurato una nuova fase del proprio percorso evolutivo, segnando un cambio di passo nel racconto del brand e nella sua visione progettuale. Il nuovo claim “Evolving Spaces” sintetizza questa trasformazione: un posizionamento che interpreta lo spazio come organismo dinamico, in continua relazione con chi lo abita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Imprese, SBAM vince la gara per la comunicazione di Scrigno Articoli correlati Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina, KrupsSbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina e Krups, tre brand strategici del portfolio Groupe Seb per il mercato italiano. Leggi anche: Imprese, Mater-Bi cambia volto: rebranding e nuova campagna di comunicazione