Un progetto faraonico 200 milioni per rifare il Fellini | nuovo terminal 1.500 parcheggi air park e discoteca
È stato annunciato un grande progetto di sviluppo per l’aeroporto della zona, con un investimento di 200 milioni di euro. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo terminal, oltre a circa 1.500 parcheggi, un air park e una discoteca. L’iniziativa è supportata dalla Regione e dalle autorità locali e mira a trasformare radicalmente l’intera area, portando a un cambiamento che riguarda l’intero territorio.
Una svolta epocale, destinata a cambiare i destini di un intero territorio. Ariminum, sostenuta dalla Regione e da tutte le istituzioni locali, ha annunciato il nuovo piano di sviluppo dello scalo aeroportuale. E questa volta la partita è di grande rilievo. In un Teatro Amintore Galli gremito.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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