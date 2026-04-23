Un progetto faraonico 200 milioni per rifare il Fellini | nuovo terminal 1.500 parcheggi air park e discoteca

È stato annunciato un grande progetto di sviluppo per l’aeroporto della zona, con un investimento di 200 milioni di euro. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo terminal, oltre a circa 1.500 parcheggi, un air park e una discoteca. L’iniziativa è supportata dalla Regione e dalle autorità locali e mira a trasformare radicalmente l’intera area, portando a un cambiamento che riguarda l’intero territorio.