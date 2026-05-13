Impiegato e consulente
Nel territorio di Massa Carrara, sono state pubblicate diverse offerte di lavoro rivolte a impiegati e consulenti presso i Centri per l’impiego locali. Per chi fosse interessato a consultare le posizioni disponibili o a inviare la propria candidatura, è possibile trovare ulteriori dettagli sul sito ufficiale dedicato. La pagina web fornisce le informazioni necessarie per accedere alle opportunità di lavoro offerte in questa zona.
Le offerte pubblicate ai Centri per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro CONSULENTE AZIENDALE Impresa servizi di consulenza direzionale ricerca consulente aziendale specializzato in Sistemi di gestione per supportare le aziende nell’implementazione, mantenimento e miglioramento dei sistemi di gestione conformi alla normativa ISO. Richiesta conoscenza delle normative ISO 9001 - 14001 - 45001 e relativi processi aziendali. Sede Massa. Offerta MS-288421 IMPIEGATO Centro medico specialistico ricerca impiegato amministrativo. Necessaria esperienza lavorativa specifica in studicentri medici.🔗 Leggi su Lanazione.it
Come diventare consulente del lavoro
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Paolo Terranova (@terranovapa) / Posts x.com
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