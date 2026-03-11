Stipendio decurtato a impiegato comunale per 23 ore non timbrate

Un impiegato comunale di Castel Volturno ha visto il suo stipendio ridursi a causa di 23 ore di lavoro non timbrate. Il Comune ha avviato verifiche sulla registrazione delle presenze e ha deciso di applicare una decurtazione sulla retribuzione del funzionario. La misura è stata adottata dopo aver accertato l’assenza di timbri relativi a quei giorni di servizio.

Il comune di Castel Volturno ha disposto la decurtazione dello stipendio per un funzionario comunale dopo aver svolto accertamenti sulla registrazione delle presenze in servizio. L'ente ha accertato la presenza di mancate timbrature nel sistema di rilevazione presenze relative ai mesi di gennaio e febbraio 2026. Il dipendente identificato dal numero di matricola 197337 avrebbe accumulato circa 23 ore non contabilizzate nel sistema informatico comunae. Dall'istruttoria effettuata dall'ente è risultato che nel mese di gennaio 11 ore non erano registrate, nel mese di febbraio la mancata registrazione riguardava 12 ore. Il dipendente ha un contratto full time con 36 ore settimanali pari a 144 ore mensili.