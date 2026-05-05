Nuove assunzioni Consiag | bandi per impiegato legale e operaio

Sono stati pubblicati due nuovi bandi di concorso da parte di Consiag, uno per un impiegato legale e un altro per un operaio specializzato. Per il ruolo nell’ufficio legale, vengono richiesti specifici titoli di studio, mentre per la posizione di operaio bisogna seguire una procedura di candidatura particolare. Le selezioni sono aperte e le modalità di presentazione della domanda sono state rese note ufficialmente.

? Cosa scoprirai Quali titoli di studio servono per l'ufficio legale?. Come candidarsi per il ruolo di operaio specializzato?. Chi può accedere al posto con la licenza media?. Entro quando bisogna inviare il curriculum via email?.? In Breve Scadenza invio candidature via email [email protected] entro venerdì 15 maggio 2026.. Graduatorie risultanti avranno validità di 18 mesi per futuri inserimenti lavorativi.. Impiegato legale riceverà inquadramento terzo livello secondo Ccnl Gas – Acqua 2025.. Operaio elettrico avrà contratto a tempo indeterminato con inquadramento secondo livello.. Entro venerdì 15 maggio 2026, Consiag Servizi Comuni riceverà le candidature per due nuove figure professionali destinate a coprire ruoli tecnici e amministrativi nelle province di Prato, Firenze e Pistoia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove assunzioni Consiag: bandi per impiegato legale e operaio Notizie correlate Alto Tevere: Sogepu lancia i bandi per 2 nuovi assunzioni fisse? Cosa sapere Sogepu pubblica due bandi per assunzioni fisse nell'area dell'Alto Tevere. Bandi per assunzioni in campagna elettorale, il centrodestra accusa la Messina Social CityIn una nota, gli esponenti locali dei partiti a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria denunciano la situazione dopo la pubblicazione di un... Contenuti di approfondimento Consiag Servizi Comuni assume: si cercano un impiegato e un operaioPRATO - Il piano di assunzioni di Consiag Servizi Comuni vede l'indizione di due nuove procedure di reclutamento di personale. La società che si occupa di ... piananotizie.it Concorsi 2026: pioggia di bandi e nuove assunzioni nella PASaranno oltre 14mila le nuove assunzioni previste nella Pubblica Amministrazione nel corso del 2026, attraverso concorsi pubblici già avviati e nuove procedure di reclutamento autorizzate dai DPCM ... pmi.it