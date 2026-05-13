Impianti sportivi il ministro Abodi in sopralluogo

Domani 14 maggio, il ministro per lo Sport e i Giovani visiterà Messina per un sopralluogo sugli impianti sportivi cittadini. Lo accompagneranno il candidato sindaco e la sottosegretaria e vicesindaca designata. La visita ha lo scopo di verificare lo stato delle strutture sportive presenti in città. L’evento si svolgerà in un contesto istituzionale, con incontri programmati tra le figure politiche coinvolte.

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, affiancato dal candidato sindaco Marcello Scurria e dalla sottosegretaria e vicesindaca designata Matilde Siracusano, sarà a Messina domani 14 maggio per verificare di persona le condizioni degli impianti sportivi cittadini. Il Ministro in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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