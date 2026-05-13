La professoressa Ilaria Capua, ricercatrice associata alla Johns Hopkins University di Bologna, ha dichiarato che l’hantavirus presenta un basso livello di contagiosità. Ha inoltre affermato che il rischio di trasmissione è praticamente nullo, sottolineando che la sua preoccupazione personale è molto vicina allo zero. Le sue parole si riferiscono alle caratteristiche del virus e alla percezione del pericolo attuale.

«Il mio livello di preoccupazione è molto vicino allo zero». A parlare è la professoressa Ilaria Capua, senior fellow alla Johns Hopkins University di Bologna e direttore emerito del One Health Center of Excellence (University of Florida). Professoressa, in Europa in queste ore, dopo lo sbarco dei passeggeri della nave MV Hondius a Tenerife, si sta parlando molto della diffusione dell’Hantavirus. Per ora, secondo l’Oms, si contano 11 casi e, purtroppo, tre decessi. Quanto dobbiamo temere ciò che sta succedendo? «Facciamo una premessa: il "rischio zero" in biologia non esiste, ma qui siamo quanto di più vicino allo zero si possa immaginare. Non ci sono proprio i presupposti per preoccuparsi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ilaria Capua: «Hantavirus poco contagioso. Il mio livello di preoccupazione? Siamo vicinissimi al rischio zero»

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