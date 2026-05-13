Ilaria Capua | Hantavirus poco contagioso Il mio livello di preoccupazione? Siamo vicinissimi al rischio zero
La professoressa Ilaria Capua, ricercatrice associata alla Johns Hopkins University di Bologna, ha dichiarato che l’hantavirus presenta un basso livello di contagiosità. Ha inoltre affermato che il rischio di trasmissione è praticamente nullo, sottolineando che la sua preoccupazione personale è molto vicina allo zero. Le sue parole si riferiscono alle caratteristiche del virus e alla percezione del pericolo attuale.
«Il mio livello di preoccupazione è molto vicino allo zero». A parlare è la professoressa Ilaria Capua, senior fellow alla Johns Hopkins University di Bologna e direttore emerito del One Health Center of Excellence (University of Florida). Professoressa, in Europa in queste ore, dopo lo sbarco dei passeggeri della nave MV Hondius a Tenerife, si sta parlando molto della diffusione dell’Hantavirus. Per ora, secondo l’Oms, si contano 11 casi e, purtroppo, tre decessi. Quanto dobbiamo temere ciò che sta succedendo? «Facciamo una premessa: il "rischio zero" in biologia non esiste, ma qui siamo quanto di più vicino allo zero si possa immaginare. Non ci sono proprio i presupposti per preoccuparsi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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