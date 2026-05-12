Hantavirus previsione di Ilaria Capua sul rischio di contagio in Italia | Numero quanto più vicino allo zero

Da virgilio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la virologa Ilaria Capua, il rischio di contagio di hantavirus in Italia è prossimo allo zero. L'infezione, nota da tempo alla comunità scientifica, ha un basso tasso di trasmissione tra esseri umani. La specialista ha precisato che il contagio diretto tra persone è difficile, anche se l'attenzione resta alta per monitorare eventuali casi. La situazione attuale suggerisce un rischio limitato per la popolazione italiana.

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Il rischio di contagio da hantavirus in Italia è molto basso. È quanto ha affermato la virologa Ilaria Capua parlando dell’infezione e di come la diffusione uomo a uomo sia difficile. Per la docente alla Johns Hopkins University Sais Europe di Bologna, la possibilità che si registrino casi nel nostro Paese “è quasi pari a zero”. Ilaria Capua sull’hantavirus Ilaria Capua, intervistata all’interno del programma “Radio anch’io“, ha sottolineato che l’hantavirus è noto da diversi anni, almeno una settantina e che ci sono già stati focolai negli Usa, nel Sudamerica e anche in Europa, in particolare in Finlandia. Il virus si trasmette tramite il contatto con i topi, ma il contagio tra le persone è molto più difficile rispetto al Covid-19.🔗 Leggi su Virgilio.it

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