Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision 2026? I favoriti sono tre

Il cantante italiano è apparso sul palco di Vienna in un completo bianco, in un momento che richiama un matrimonio celebrato recentemente a Sanremo. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, mentre si discute della possibilità che possa arrivare alla vittoria dell’Eurovision 2026. Tra i favoriti della competizione ci sono altri due artisti, che vengono considerati contendenti di rilievo. La gara si svolge in Austria e coinvolge rappresentanti di diversi paesi europei.

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Vienna, 8 maggio 2026 - Un matrimonio celebrato sul palco da un Sal Da Vinci in completo bianco. Esattamente come è avvenuto poco più di due mesi fa sul sagrato della basilica di piazza San Siro a Sanremo. “Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi” recita un vecchio, ma sempre attuale, adagio. E quindi consideriamo “i fanti”, ovvero questioni più “terrene”. E nella prima prova sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna il “fante” Sal Da Vinci è apparso vestito in total white a fare da cerimoniere in un matrimonio. La cui sposa, peraltro, è la ballerina Francesca Tocca. Volto di Amici esattamente come quello di Marcello Sacchetta, coreografo dell’esibizione eurovisiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision 2026? I favoriti sono tre Sanremo 2026, ecco i favoriti per la vittoria - Vita in diretta 27/02/2026 Notizie correlate Sal Da Vinci dopo Sanremo può vincere l'Eurovision? QuoteSANREMO, ITALY - FEBRUARY 28: Alessandro Mager, Sal Da Vinci, Carlo Conti, Laura Pausini and Sayf and attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at... Conto alla rovescia per Eurovision Song Contest 2026: a Vienna sono iniziati i preparativi. Date, curiosità, favoriti e Sal Da VinciA Vienna sono già iniziati i preparativi per un'edizione in cui l'Italia "schiererà" il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: tutto quello che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Belve 10 - Sal Da Vinci: Mai voluto replicare alle provocazioni dopo Sanremo - Video; Sal Da Vinci in crisi a pochi giorni dall'Eurovision: sempre più lontano dal podio Spotify, scende in Italia e all'estero; Sal Da Vinci a Belve parla de l’altra donna dopo la moglie. Su Cazzullo: Offende la gente; Eurovision 2026, svelato il calendario: ecco quando vedremo Sal Da Vinci tra prove e live show. Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision 2026? I favoriti sono treIl cantautore napoletano: Sono un ambulante della musica, un venditore di sentimenti abituato a non aspettarsi mai niente ... quotidiano.net Sal Da Vinci all'Eurovision 2026: la gag con la cantante del MontenegroSal Da Vinci può vincere l'Eurovision Song Contest 2026? Il podio è sicuramente alla portata dell'Italia. Intanto il cantautore napoletano ha regalato l'iconica fede con la scritta 'Per sempre sì' ... quotidiano.net Sal Da Vinci, la prima prova all’Eurovision 2026: quando canta e come sarà la sua esibizione - facebook.com facebook Eurovision, Sal Da Vinci: “Boicottaggio Per me la musica è un bagno di pace” x.com