Il video choc del grillino Pedullà dal palco di Hannoun | So che molti di voi mi hanno votato…
Durante un evento pubblico, l’europarlamentare ha rivolto alcune parole ai presenti, affermando di essere stato eletto a Milano e di conoscere molti di loro. Il suo intervento è stato registrato in un video diffuso online, nel quale ha riferito di essere un rappresentante del Movimento Cinque Stelle. La registrazione ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra gli spettatori e sui social media.
“Io sono un parlamentare europeo eletto a Milano dal Movimento Cinque stelle, eletto a Milano, e so anche da molti di voi”, dice l’europarlamentare Gaetano Pedullà rivolgendosi a una platea di pro Pal. Ma, come vi mostriamo in esclusiva in questa foto estratta da un video, vicino a lui c’è Raed Dawoud, il responsabile della filiale milanese dell’Abspp, l’associazione di Hannoun al centro dell’inchiesta della procura di Genova, presunto veicolo di milioni e milioni di euro raccolti con la scusa della beneficenza che sarebbero stati poi destinati ad Hamas. Dawoud oggi è in carcere in custodia cautelare per il reato 270 bis del codice penale che punisce chiunque promuova o finanzi il terrorismo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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