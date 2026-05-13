Il video choc del grillino Pedullà dal palco di Hannoun | So che molti di voi mi hanno votato…

Durante un evento pubblico, l’europarlamentare ha rivolto alcune parole ai presenti, affermando di essere stato eletto a Milano e di conoscere molti di loro. Il suo intervento è stato registrato in un video diffuso online, nel quale ha riferito di essere un rappresentante del Movimento Cinque Stelle. La registrazione ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra gli spettatori e sui social media.

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