Durante il Gran Premio di Miami dello scorso anno, il pilota di Formula 1 Jack Doohan ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte e di aver dovuto chiamare la polizia a causa di un alterco con uomini armati. Doohan ha riferito di essere stato minacciato di essere fatto a pezzi e di aver vissuto un momento di grande tensione durante l’evento.

Il pilota di Formula 1 Jack Doohan ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte e di aver dovuto chiamare la polizia per risolvere uno scontro con uomini armati durante il Gran Premio di Miami dello scorso anno. L’episodio è avvenuto poco prima di perdere il suo posto alla Alpine, dove è stato retrocesso a terzo pilota a maggio 2025 prima di risolvere il contratto a gennaio 2026 e firmare un mese dopo con l’Haas (sempre da terzo pilota ). Il pilota australiano ha raccontato nell’ultima serie del documentario Netflix ‘Drive To Survive’ – uscita oggi, 27 febbraio – di essere stato minacciato via email. Doohan ha debuttato con l’Alpine nell’ultima gara del 2024, ma è stato escluso e sostituito da Franco Colapinto dopo Miami, la sesta gara del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, choc Doohan: “A Miami mi hanno minacciato di morte. Dicevano che mi avrebbero fatto a pezzi”

