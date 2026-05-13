Il vice Zelensky riciclava milioni L’ennesimo scandalo isola l’Ucraina

Da laverita.info 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo scandalo di corruzione coinvolge un ex alto ufficiale del governo ucraino, accusato di aver riciclato circa 10 milioni di euro attraverso investimenti in proprietà di lusso. Le autorità anticorruzione hanno aperto un’indagine e hanno sequestrato documenti relativi a transazioni sospette. La notizia ha attirato l’attenzione sull’operato di alcuni funzionari, suscitando critiche nei confronti delle istituzioni ucraine.

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Un nuovo terremoto scuote i vertici politici di Kiev. Le autorità ucraine hanno accusato l’ex capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, di riciclaggio di denaro. È in questo quadro che, ieri, il diretto interessato è comparso davanti all’Alta corte anticorruzione dell’Ucraina. In particolare, l’ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sapo) ritengono che Yermak abbia riciclato circa 10 milioni di dollari attraverso il progetto di costruzione di un complesso residenziale di lusso nei pressi di Kiev. Secondo il Kyiv Independent, Yermak avrebbe utilizzato «una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi».🔗 Leggi su Laverita.info

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