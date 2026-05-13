Il vice Zelensky riciclava milioni L’ennesimo scandalo isola l’Ucraina

Un nuovo scandalo di corruzione coinvolge un ex alto ufficiale del governo ucraino, accusato di aver riciclato circa 10 milioni di euro attraverso investimenti in proprietà di lusso. Le autorità anticorruzione hanno aperto un’indagine e hanno sequestrato documenti relativi a transazioni sospette. La notizia ha attirato l’attenzione sull’operato di alcuni funzionari, suscitando critiche nei confronti delle istituzioni ucraine.

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