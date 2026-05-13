Il trucco dietro il piano casa di Meloni | 100mila alloggi solo una televendita con questi fondi ci rifai un bagno

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano casa presentato dal governo è arrivato in Parlamento e sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane. Il decreto-legge mira a risolvere l'emergenza abitativa attraverso interventi di riqualificazione e costruzione di nuovi alloggi. Tra le proposte, si parla di un obiettivo di 100mila alloggi, ma alcuni critici sostengono che si tratti più di una campagna pubblicitaria che di un reale progetto.

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Il piano casa è appena sbarcato in Parlamento. Il decreto-legge che vuole dare una risposta strutturale all'emergenza abitativa sarà esaminato nelle prossime settimane dai deputati. La "ricetta" del governo Meloni si muove su tre pilastri: edilizia residenziale pubblica, housing sociale e.🔗 Leggi su Today.it

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