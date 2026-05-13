Il trucco dietro il piano casa di Meloni | 100mila alloggi solo una televendita con questi fondi ci rifai un bagno
Il piano casa presentato dal governo è arrivato in Parlamento e sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane. Il decreto-legge mira a risolvere l'emergenza abitativa attraverso interventi di riqualificazione e costruzione di nuovi alloggi. Tra le proposte, si parla di un obiettivo di 100mila alloggi, ma alcuni critici sostengono che si tratti più di una campagna pubblicitaria che di un reale progetto.
Il piano casa è appena sbarcato in Parlamento. Il decreto-legge che vuole dare una risposta strutturale all'emergenza abitativa sarà esaminato nelle prossime settimane dai deputati. La "ricetta" del governo Meloni si muove su tre pilastri: edilizia residenziale pubblica, housing sociale e.🔗 Leggi su Today.it
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Dietro gli alloggi promessi, nel Piano casa di Meloni vendite ai privati e pochi fondi per le famiglieE’ francamente difficile condensare in poche righe il Piano casa che il governo ha varato.
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Argomenti più discussi: Giorgia Meloni spogliata con l’AI: Strumento pericoloso: oggi a me, domani a chiunque; Rubio a Palazzo Chigi: al via l'incontro del disgelo con Meloni; Meloni presiede riunione sulla Flotilla, la condanna del governo: Israele liberi subito gli italiani; Giuli per un'ora a Palazzo Chigi, convocato da Meloni dopo l'azzeramento dei vertici al ministero.
Questo accostamento tra Giorgia Meloni e Mussolini, fatto ieri sera sul palco del primo maggio a Taranto, è propaganda scadente. Mettere sullo stesso piano una dittatura e un governo democraticamente eletto è un trucco retorico indegno, utile solo a fare rum facebook
Vedete questa locandina? Bernaudo dice che c’è il trucco Questa locandina di FdI nasconde un trucco x.com