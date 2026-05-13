Il trionfo di Città di pianura e il triste conformismo del cinema italiano
Il film “Città di pianura” ha vinto un premio ai David di Donatello e nel 2025 è stato anche l’ultimo film italiano ad essere stato apprezzato a Cannes, nella sezione “Un Certain Regard”. Questo riconoscimento ha attirato l’attenzione sul cinema italiano, che da tempo fatica a ottenere riconoscimenti internazionali e a innovare nel panorama nazionale. La vittoria rappresenta un momento di successo, ma anche il segnale di un cinema che si confronta con un certo conformismo.
Col trionfo ai David delle “Città di pianura” cosa cambia nel cinema italiano? A onor del vero, il film è stato anche l’ultimo italiano apprezzato a Cannes (venne presentato con successo nel 2025, sezione “Un Certain Regard”). Cambia poco o niente, chiaramente, essendo la pellicola di Francesco Sossai l’eccezione in grado di confermare tutte le regole: rischio imprenditoriale e creativo zero, registi e soprattutto sceneggiatori come un circolo del cucito, governo senza una visione, crisi delle sale. Non cambia niente tranne che per un piccolo, mastodontico, particolare: “Le città di pianura” ha riacceso una timida speranza. Affermare che sia...🔗 Leggi su Linkiesta.it
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