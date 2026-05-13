Il trionfo di Città di pianura e il triste conformismo del cinema italiano

Il film “Città di pianura” ha vinto un premio ai David di Donatello e nel 2025 è stato anche l’ultimo film italiano ad essere stato apprezzato a Cannes, nella sezione “Un Certain Regard”. Questo riconoscimento ha attirato l’attenzione sul cinema italiano, che da tempo fatica a ottenere riconoscimenti internazionali e a innovare nel panorama nazionale. La vittoria rappresenta un momento di successo, ma anche il segnale di un cinema che si confronta con un certo conformismo.

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