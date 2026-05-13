Il trend fibermaxxing punta sulle fibre | ecco perché fanno bene a intestino metabolismo e controllo della fame

Negli ultimi mesi su TikTok si sta diffondendo il fenomeno del #fibermaxxing, che consiste nell’aumentare il consumo di alimenti ricchi di fibre. Questa tendenza si concentra sui benefici che le fibre possono avere per l’intestino, il metabolismo e il controllo della fame, portando molte persone a modificare le proprie abitudini alimentari. La crescente attenzione verso questa pratica suggerisce un interesse per scelte alimentari più consapevoli e salutari.

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L e tendenze nutrizionali vanno e vengono sui social media, ma su TikTok in questi mesi ce n’è una che ha senso prendere in considerazione: il #fibermaxxing, ovvero aumentare l’assunzione di alimenti ricchi di fibre. Non a dismisura, come dovrebbe essere ovvio. La parola “massimizzare” attira clic e può spingere qualcuno a pensare di accrescere senza limiti il consumo, soprattutto attraverso gli integratori. Casi rari. Quel che preoccupa davvero la comunità scientifica è che le fibre scarseggino sulle tavole occidentali. Fibre contro il colesterolo: i cibi che le contengono X La maggior parte degli adulti italiani si ferma a circa 18 grammi di fibra giornaliera, ben al di sotto dei 25-30 grammi raccomandati dalle linee guida internazionali (l’analisi è apparsa nel 2025 su PLOS One, in base ai dati più recenti di Inran-Scai del 2006).🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il trend fibermaxxing punta sulle fibre: ecco perché fanno bene a intestino, metabolismo e controllo della fame ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tutte le prugne fanno bene? Non proprio. Ecco perché alcune aiutano davvero l’intestino più di altreSempre più spesso si parla di alimenti “funzionali”, cioè capaci di fare qualcosa in più oltre a nutrire. Leggi anche: La nutrizionista risponde. Fibermaxxing: perché aumentare le fibre può causare gonfiore?