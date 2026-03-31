Una nutrizionista ha spiegato i motivi per cui l’aumento delle fibre può provocare gonfiore. Una persona ha condiviso di aver sperimentato disagio e sensazione di gonfiore dopo aver incrementato l’assunzione di fibre, motivata dall’idea che siano benefiche per l’intestino. La discussione si concentra sui possibili effetti indesiderati di un aumento improvviso di fibra nella dieta.

“N egli ultimi tempi sento parlare ovunque di FIBERMAXXING. Ho provato ad aumentare le fibre perché dicono che fanno bene all’intestino, ma nel mio caso ho avuto più gonfiore e fastidio. È normale?”. Addio pancia gonfia: ecco i cibi nemici della tua digestione X Sì. Ed è molto più frequente di quanto si pensi. E soprattutto: non significa che le fibre “le fanno male”. Negli ultimi mesi si parla molto di fibermaxxing, cioè dell’aumento delle fibre per migliorare intestino, glicemia e metabolismo. Il principio è corretto. Il problema è come viene applicato. Non tutte le fibre sono uguali. Perché le fibre non sono tutte uguali. E gli intestini nemmeno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Fibermaxxing: perché aumentare le fibre può causare gonfiore?

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