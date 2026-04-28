Recentemente si discute sempre più di alimenti definiti “funzionali”, ovvero quelli che, oltre a fornire nutrienti, avrebbero effetti benefici specifici sull’organismo. Tra questi, le prugne sono spesso citate come esempio, ma non tutte hanno le stesse proprietà benefiche. Alcune varietà risultano più efficaci nel favorire il movimento intestinale rispetto ad altre, evidenziando una differenza tra i vari tipi di frutta.

S empre più spesso si parla di alimenti “funzionali”, cioè capaci di fare qualcosa in più oltre a nutrire. Tra questi, le Prugne della California stanno conquistando un posto di rilievo, soprattutto quando si parla di intestino, benessere femminile e prevenzione. Ma cosa dice davvero la scienza? E come inserirle nella dieta quotidiana? Lo abbiamo chiesto ad Annamaria Acquaviva, nutrizionista per il California Prune Board in Italia. Ecco perché le mandorle fanno bene al cuore e all’intestino X Prugne e intestino: perché aiutano davvero la regolarità. Le Prugne della California sono da tempo associate alla regolarità intestinale e questo effetto è oggi supportato da molteplici evidenze scientifiche ed è stato confermato anche dall’ Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutte le prugne fanno bene? Non proprio. Ecco perché alcune aiutano davvero l’intestino più di altre

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