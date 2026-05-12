Mozzarè Casearia a TuttoFood 2026 con le specialità dedicate a mondo pizza e ristorazione contemporanea

Mozzarè Casearia parteciperà a TuttoFood 2026, che si terrà nel Padiglione 1 allo stand L07. Durante l’evento presenterà le sue specialità dedicate al mondo della pizza e della ristorazione contemporanea. La società mostrerà il proprio concept “Latte italiano, qualità che prende forma”, legato all’intera gamma di prodotti rivolta ai canali professionali.

Mozzarè Casearia partecipa a TuttoFood 2026, Padiglione 1 Stand L07, per presentare il proprio concept “Latte italiano, qualità che prende forma”, la visione che accompagna l’intera gamma dedicata al canale professionale. Un progetto costruito attorno alla qualità della materia prima, all’italianità del brand e alla versatilità di prodotti pensati in primis per il mondo pizza, e anche per la ristorazione contemporanea. Al centro dell’offerta Mozzarè Casearia c’è il fiordilatte, in diverse espressioni e formati studiati per rispondere alle esigenze operative dei professionisti. Nella vasta gamma di prodotti, al centro il Fior di Latte di...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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