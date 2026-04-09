Gavorrano 2026 | il Teatro delle Rocce accende l’estate con il pop

Il complesso minerario di Gavorrano si prepara a ospitare nel 2026 una serie di eventi musicali e teatrali durante l’estate. La programmazione prevede diversi appuntamenti che coinvolgeranno artisti e compagnie teatrali, offrendo un programma vario e di livello. La manifestazione si svolgerà all’interno del Teatro delle Rocce, un’area che si trasforma in palcoscenico naturale per spettacoli e concerti.

Il complesso minerario di Gavorrano si prepara a ospitare una stagione estiva di grandi appuntamenti musicali e teatrali nel 2026. Il Teatro delle Rocce, situato nel cuore del Parco delle Colline Metallifere, vedrà la sua programmazione guidata dalla collaborazione tra il comune locale e il gruppo LEG Live Emotion Group. La proposta culturale per l’estate toscana punta a trasformare un sito di rilevanza industriale e naturalistica in un palcoscenico di ampio respiro. La sindaca Ulivieri ha confermato che il progetto mira a consolidare il ruolo della struttura come polo di attrazione per la qualità degli artisti e per il flusso di visitatori verso la Maremma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gavorrano 2026: il Teatro delle Rocce accende l’estate con il pop “I Love 80’s” accende il teatro Pirandello: il viaggio totale nel decennio pop è sold outDalle hit leggendarie ai film cult passando per coreografie spettacolari e allestimenti immersivi: lo show che trasforma il palcoscenico in una... Angelina Mango canta nei teatri d'estate: concerto al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestDopo il tour nei teatri, tutto sold out in pochissimi giorni, questa estate Angelina Mango si esibirà di nuovo dal vivo. Temi più discussi: Torna l’estate di eventi al Teatro delle Rocce: ecco il cartellone 2026; Torna l’estate di grandi eventi al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR): svelata l’edizione 2026; Da The Kolors a Francesca Michielin: svelato il cartellone del Teatro delle Rocce; THE KOLORS | ANNUNCIANO LE PRIME DATE DI THE KOLORS LIVE 2026. Da The Kolors a Nigiotti passando per Francesca Michielin: un’estate di grande musica al Teatro delle RocceGavorrano (Grosseto). Torna l’estate nella suggestiva cornice del Teatro delle Rocce, uno dei luoghi più affascinanti e iconici della Toscana, incastonato nel cuore del complesso minerario di Gavorran ... grossetonotizie.com Estate 2026: il tour di Francesca Michelin fa tappa al Teatro delle RocceGavorrano (Grosseto). Torna l’ estate con grandi spettacoli nella prestigiosa location di Gavorrano, dove sorge il complesso minerario, importante sito del Parco delle Colline Metallifere. Anche quest ... grossetonotizie.com L'#opposizione: «Fallimento della politica turistica a Gavorrano» - #IlGiunco - facebook.com facebook Area artigianale di Gavorrano, l'allarme di Cna: «Imprese in calo»: - Il Giunco x.com