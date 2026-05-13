Dopo la vittoria della squadra rossoblù contro il Napoli, le scuole della zona sono diventate un tripudio di colori. Le classi si sono riempite di studenti che indossavano le casacche dei loro giocatori preferiti e decorazioni dedicate alla squadra. Alcuni insegnanti hanno riferito di aver notato un aumento del tifo tra i ragazzi, con manifestazioni di entusiasmo e passione che si sono fatte visibili in tutto il complesso scolastico.

Sono un’insegnante e il giorno successivo alla vittoria sul Napoli le mie classi erano piene di colori rossoblù, tanti ragazzi indossavano le casacche dei loro beniamini. Vorrei che Italiano e i nostri calciatori capissero l’importanza e l’influenza che hanno sui giovani e come rappresentino dei modelli per loro. È per questo che devono impegnarsi e lottare sempre, fino all’ultimo. Lo stesso messaggio lasciato dal nostro Sinisa. Maddalena Petroni Risponde Beppe Boni Una doppia bella notizia, Il Bologna che sbanca Napoli e i ragazzi che a scuola vestono con la maglia rossoblù. Passione, amore per la propria squadra di calcio. Bologna è così, è una città ad alto tasso di tifoseria che coinvolge grandi e piccoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tifo rossoblù esplode a scuola

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