A scuola di tifo per promuovere i valori dello sport

Da tv2000.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da dieci anni, una scuola di tifo a Roma si impegna a insegnare ai giovani il valore di sostenere la propria squadra con passione, rispettando gli avversari. L’iniziativa mira a trasmettere i principi dello sport, coinvolgendo studenti e tifosi in attività che promuovono un atteggiamento corretto durante le manifestazioni sportive. La scuola organizza incontri e incontri pratici per far comprendere l’importanza del rispetto reciproco nel contesto delle competizioni.

Sostenere la propria squadra del cuore nel rispetto dell’avversario: è quanto insegna, da 10 anni, una scuola di tifo romana. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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