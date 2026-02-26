Genitori vs scuola | mensa di Benevento esplode per il divieto

A Benevento, la questione dei pasti portati da casa nelle mense scolastiche ha scatenato un acceso confronto tra genitori, istituzioni scolastiche e amministrazione comunale. Le discussioni si sono concentrate sulla gestione, le regole e le modalità di alimentazione degli studenti durante il tempo scuola. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si interessa alle dinamiche delle relazioni tra scuola e famiglie.

Benevento diventa un campo di battaglia tra genitori, scuole e Comune sul tema dei pasti portati da casa nelle mense scolastiche. Il dirigente scolastico Verdicchio ha chiarito che il divieto è imposto dalla legge, ma la decisione ha scatenato un acceso dibattito sulla libertà di scelta e la sicurezza alimentare. Mentre alcune famiglie protestano, l'amministrazione comunale difende la necessità di rispettare le normative igieniche. La situazione rischia di peggiorare, con accuse reciproche di cattiva fede e un clima di tensione che minaccia la collaborazione tra scuola e famiglie. La battaglia legale della mensa scolastica Il refettorio scolastico di Benevento è diventato un campo di scontro tra genitori e istituzioni.

Benevento, l’opposizione: ‘Su mensa scolastica atti di ritorsione politica dell’amministrazione’Sulla mensa scolastica, siamo di fronte ad atti di ritorsione politica dell’Amministrazione Mastella. In una fase critica, dopo la denuncia pubblica della Commissione Mensa e la sospensione del servi ... ntr24.tv

Vicenda mensa, stop all’accesso nei refettori di pasti da casa. Il dirigente Verdicchio chiarisce: Vietato per leggeDa oltre un anno e mezzo il rapporto tra la Commissione Mensa e l’Amministrazione è stato improntato a una piena collaborazione, nell’interesse esclusivo dei bambini e nel rispetto dei reciproci ruol ... ntr24.tv

