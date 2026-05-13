Il Texas fa causa a Netflix | Raccoglie in modo improprio i dati degli utenti e ha progettato la piattaforma per indurre dipendenza La replica | Tutto falso

Il procuratore generale del Texas ha avviato un’azione legale contro Netflix, accusando la piattaforma di raccogliere in modo improprio i dati degli utenti e di aver progettato il servizio per indurre dipendenza. Netflix ha risposto alle accuse definendole false, negando le affermazioni e sostenendo la correttezza delle proprie pratiche. La disputa riguarda le modalità di raccolta dei dati e le strategie di coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma.

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Il procuratore generale del Texas ha avviato un’azione legale nei confronti di Netflix, sostenendo che la piattaforma di streaming avrebbe raccolto illecitamente i dati personali dei propri utenti e che la sua architettura sarebbe stata deliberatamente concepita per generare meccanismi di dipendenza nei confronti dei fruitori del servizio. “Quando guardi Netflix, Netflix guarda te”: così recita la sezione introduttiva della causa di 59 pagine depositata presso un tribunale statale nell’area di Dallas dal repubblicano Ken Paxton. Secondo l’accusa, Netflix fornirebbe informazioni dei suoi utenti agli inserzionisti affinché questi possano indirizzare in modo più mirato le proprie campagne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Texas fa causa a Netflix: “Raccoglie in modo improprio i dati degli utenti e ha progettato la piattaforma per indurre dipendenza”. La replica: “Tutto falso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Linkedin accusata di spiare gli utenti. La piattaforma risponde che è per proteggere i loro dati Concorrente di oura rivoluziona il modo in cui gli utenti interagiscono con i datiun aggiornamento software porta una novità significativa nel mondo dei wearable: luna voice rappresenta un assistente vocale che rende la... Temi più discussi: Il Texas fa causa a Netflix: Sfrutta i dati degli utenti e crea dipendenza; Il Texas fa causa a Netflix: Crea dipendenza e sfrutta i dati degli utenti; Quando guardi Netflix, Netflix guarda te, il Texas fa causa al colosso dello streaming; Il Texas fa causa a Netflix per raccolta dati; titolo in calo. Il Texas fa causa a Netflix: sfrutta i dati degli utenti e crea dipendenza x.com Hudson Williams chiede ai fan di Heated Rivalry di smettere con il Real People Fiction reddit Il Texas fa causa a Netflix per raccolta dati; titolo in caloIl procuratore generale chiede di ritenere Netflix responsabile ai sensi del Texas Deceptive Trade Practices Act (DTPA). La causa persegue sanzioni civili fino a $10.000 per violazione e chiede ... it.investing.com Il Texas ha fatto causa a Netflix per uso illecito dei dati degli utentiIl Texas ha presentato una denuncia contro Netflix, accusando la società di aver usato in modo illecito i dati dei propri utenti a partire dal 2022, quando introdusse per la prima volta le inserzioni ... ilpost.it